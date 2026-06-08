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Сценарий фильма Death Stranding всё ещё в работе

Сценарий фильма Death Stranding всё ещё в работе
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Над сценарием фильма Death Stranding всё ещё работают. Информацию подтвердил режиссёр картины Майкл Сарноски, ранее снявший «Свинью» и «Тихое место: День первый».

По словам Сарноски, он уже отдал черновой вариант сценария, однако общая работа над сюжетом проекта всё ещё так или иначе продолжается.

Экранизацией Death Stranding занимается студия А24. Точная дата выхода фильма пока неизвестна, но ходили слухи о премьере в 2027 году. Первые новости об экранизации появились ещё в декабре 2023 года, но пока подготовка к проекту идёт не очень быстро — вероятно, релиз стоит ожидать не ранее следующего года.

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