Появились новые стильные постеры фильма «День разоблачения» Стивена Спилберга

Появились новые стильные постеры фильма «День разоблачения». Его режиссёром выступил легендарный Стивен Спилберг, постановщик «Челюстей» и многих других картин.

Новые постеры «Дня разоблачения»

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Сюжет «Дня разоблачения» развернётся в наше время. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»). Композитором картины стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам.

Мировая премьера состоится 19 июня. В России же картину начнут показывать с 25 июня.