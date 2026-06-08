Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона превысили 700 млн рублей

8 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 700 млн рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась на 12-q день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28-го числа. Лента остаётся лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные ленты.

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Тем временем общие сборы картины о легендарном музыканте превысили $ 900 млн. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой — сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Картина уже стала самой кассовой лентой в истории студии Lionsgate.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.