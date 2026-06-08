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Популярные фильмы и сериалы в мае 2026: Мортал Комбат 2, Вершина, Конец света, Пацаны, Паук-нуар и другие

«Мортал Комбат 2» — самый популярный фильм у российских пиратов в мае
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа выступил «Мортал Комбат 2» — лента оказалась в Сети в высоком качестве ещё до выхода в онлайне. На второй строчке разместился триллер «Вершина», замкнул тройку «Дьявол носит Prada 2».

Что касается сериалов, то россияне активно следили за финальным сезоном «Пацанов», супергеройским шоу «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и триллером «Берлин».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в мае 2026 года:

  1. «Мортал Комбат 2».
  2. «Вершина».
  3. «Дьявол носит Prada 2».
  4. «Проект «Конец света».
  5. «Кракен».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в мае 2026 года:

  1. «Пацаны».
  2. «Паук-Нуар».
  3. «Берлин».
  4. «Приговор».
  5. «Чёрная графиня».
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