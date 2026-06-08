«Мортал Комбат 2» — самый популярный фильм у российских пиратов в мае

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2026 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером топа выступил «Мортал Комбат 2» — лента оказалась в Сети в высоком качестве ещё до выхода в онлайне. На второй строчке разместился триллер «Вершина», замкнул тройку «Дьявол носит Prada 2».

Что касается сериалов, то россияне активно следили за финальным сезоном «Пацанов», супергеройским шоу «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и триллером «Берлин».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в мае 2026 года:

«Мортал Комбат 2». «Вершина». «Дьявол носит Prada 2». «Проект «Конец света». «Кракен».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в мае 2026 года: