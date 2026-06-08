«Человек-паук: Новый день» станет самым длинным фильмом о супергерое

Сеть кинотеатров AMC раскрыла продолжительность фильма «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом. Хронометраж будущей ленты составит 2 часа 30 минут — это самая длинная картина в истории проектов о Питере Паркере.

Ранее рекорд удерживал «Нет пути домой» — предыдущая лента про Человека-паука длилась 2 часа 28 минут. На третьем месте расположился «Человек-паук: Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом, а самым длинным фильмом с Тоби Магуайром стал «Враг в отражении».

Самые длинные фильмы про Человека-паука

«Человек-паук: Новый день» (2026) — 2 часа 30 минут. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — 2 часа 28 минут. «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» (2014) — 2 часа 22 минут. «Человек-паук 3: Враг в отражении» (2007) — 2 часа 19 минут. «Человек-паук: Возвращение домой» (2017) — 2 часа 13 минут.