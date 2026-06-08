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Неймара вернули в футсим EA Sports FC 26 в честь ЧМ-2026 — с рейтингом 83

Неймара вернули в футсим EA Sports FC 26 в честь ЧМ-2026 — с рейтингом 83
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8 июня в EA Sports FC 26 обновили базу данных футболистов к грядущему чемпионату мира по футболу — 2026. Вместе с апдейтом в игре появились спортсмены, которые примут участие в будущем событии — среди них оказался и Неймар, нападающий сборной Бразилии.

Его карточка уже появилась в режиме World's Game в составе национальной команды, а также в Ultimate Team. 34-летний спортсмен получил карточку с рейтингом 83, подходящей под различные эволюции. Футболист получил золотой игровой стиль «Первое касание», а также плейстайлы «Разрезающий пас», «Техничность» и «Трюкачество».

Карточка Неймара в FC 26

Карточка Неймара в FC 26

Фото: FUTBIN

Неймара не было на релизе EA Sports FC 26 прошлой осенью, потому что у Electronic Arts нет лицензии на бразильский чемпионат. Теперь же футболист примет участие в ЧМ-2026, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в Северной Америке.

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