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В Battlefield 6 вновь можно будет сыграть бесплатно целую неделю

В Battlefield 6 вновь можно будет сыграть бесплатно целую неделю
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Компания Electronic Arts объявила о новом событии в Battlefield 6. В шутер в очередной раз можно будет сыграть полностью бесплатно с 9 по 15 июня на ПК, PS5 и Xbox Series.

Фото: EA

На протяжении недели геймерам будут доступны карты Railway to Golmud, Cairo Bazaar, Contaminated и Eastwood в пяти режимах. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта.

Это будет уже третий бесплатный ивент для основной версии Battlefield 6 — сейчас все желающие могут играть только в королевскую битву Battlefield Redsec. Событие приурочено к старту второй половины третьего сезона, где добавят карту Cairo Bazaar с новым временны́м режимом.

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