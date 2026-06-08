Новую Fable от авторов Forza Horizon не переведут на русский язык

7 июня студия Playground Games открыла предзаказы на Fable — свою новую ролевую игру. Мягкий перезапуск франшизы от авторов Forza Horizon выйдет 23 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series без русского языка, о чём стало известно из страницы Steam.

Так, игра получит перевод всего на 10 языков, среди которых лишь четыре — с полным дубляжом. Судя по всему, в Microsoft не стали выделять бюджет на дополнительную локализацию — ситуация напоминает релиз космической Starfield от авторов «Скайрима» и Fallout 4.

Фото: Steam

Интересно, что другие крупные релизы Microsoft выйдут на русском языке. Среди них Halo: Campaign Evolved (28 июня), Minecraft Dungeons 2 (29 сентября) и Gears of War: E-Day (6 октября) — все эти проекты переведут в виде субтитров.