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Начались съёмки сказки «Царевна-лягушка 3» — премьера в 2027 году

Начались съёмки сказки «Царевна-лягушка 3» — премьера в 2027 году
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Кинокомпания «Наше кино» объявила о старте производства фильма «Царевна-лягушка 3». Съёмки сказки займут несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2027 году в кинотеатрах России.

По сюжету продолжения могущественный царь велел своим сыновьям выпустить стрелы из луков и найти невест там, где они упадут. Стрелу младшего сына Алексея подняла прекрасная царевна Алёнушка из соседнего царства. Между молодыми людьми с первого взгляда вспыхнули искренние чувства, казалось, что впереди их ждёт счастливая жизнь. Но судьба распорядилась иначе: поцелуй истинной любви превратил Алёнушку в лягушку.

Режиссёром ленты вновь стал Александр Амиров. К главным ролям вернулись Никита Кологривый, Дарья Блохина, Алиса Руденко, Светлана Пермякова и Ангелина Добророднова.

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