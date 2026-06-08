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Сериал Дом дракона, 3-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO
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Уже 22 июня состоится премьера третьего сезона «Дома дракона». В продолжении проекта по «Игре престолов» ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке с участием нескольких драконов.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по понедельникам на HBO. Финал состоится 10 августа. Авторы уже работают над четвёртым сезоном, который станет последним.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 июня
2-я серия29 июня
3-я серия6 июля
4-я серия13 июля
5-я серия20 июля
6-я серия27 июля
7-я серия3 августа
8-я серия10 августа
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