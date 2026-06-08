Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO

Уже 22 июня состоится премьера третьего сезона «Дома дракона». В продолжении проекта по «Игре престолов» ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке с участием нескольких драконов.

В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по понедельникам на HBO. Финал состоится 10 августа. Авторы уже работают над четвёртым сезоном, который станет последним.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона»