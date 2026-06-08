Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона» от HBO
Уже 22 июня состоится премьера третьего сезона «Дома дракона». В продолжении проекта по «Игре престолов» ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке с участием нескольких драконов.
В третий сезон вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по понедельникам на HBO. Финал состоится 10 августа. Авторы уже работают над четвёртым сезоном, который станет последним.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Дом дракона»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 июня
|2-я серия
|29 июня
|3-я серия
|6 июля
|4-я серия
|13 июля
|5-я серия
|20 июля
|6-я серия
|27 июля
|7-я серия
|3 августа
|8-я серия
|10 августа
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