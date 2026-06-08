Презентация Apple с показом iOS 27 пройдёт сегодня, 8 июня

Сегодня, 8 июня, компания Apple проведёт традиционную презентацию — в рамках WWDC 2026 будут показаны новые версии операционных систем iOS, macOS и других.

Онлайн-трансляция Apple WWDC 2026 пройдёт в понедельник, 8 июня в 20:00 по мск . Трансляция будет доступна через AppleTV, а также на YouTube и на сайте Apple.

Инсайдеры ждут, что Apple расскажет больше о новых версиях своих ОС для разных устройств — iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Тем не менее возможны и сюрпризы: анонсы новинок или других проектов компании.

Ранее разработчики iOS уже показали несколько новых ИИ-функций системы.