«Это история, которую я хотел рассказать». Автор «Пацанов» встал на защиту финала сериала

Шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке в интервью ответил на критику финальных эпизодов шоу. Режиссёр напомнил, что его главная задача — вызывать эмоции от просмотра, поэтому такую реакцию тоже можно назвать положительным итогом.

Кроме того, Крипке отметил, что недовольные — это активная, но небольшая часть аудитории.

Мне жаль, если я кого-то разочаровал, но это была история, которую я хотел рассказать. Нужно просто взглянуть на это с точки зрения того, что это мнение довольно небольшой аудитории, которая активно высказывается — в то время как подавляющее большинство, похоже, просто с удовольствием смотрит сериал.

Ранее Крипке объяснил, как решил закончить «Пацанов» именно таким образом.