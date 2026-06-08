Первый тизер сериала «Скуби-Ду» от Netflix — выход в 2027 году

Онлайн-кинотеатр Netflix представил первый тизер сериала «Скуби-Ду». Шоу с подзаголовком «Начало» выйдет в 2027 году, а пока авторы представили небольшой фрагмент с юным Скуби и его другом Шегги.

Сюжет будущего сериала адаптирует оригинальную историю персонажей. Проект расскажет о крайне трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его знакомстве с будущей командой, которые будут совместно раскрывать на первый взгляд фантастические происшествия.

Дафну в шоу исполнит Макенна Грейс («Охотники за привидениями»), Максвелл Дженкинс («Ричер») сыграет Фреда, роль Шегги досталась Тэннеру Хейгену («Больница Питт»), а Велму воплотит Эбби Райдер Фортсон («Человек-муравей 2»). Кто озвучит самого пса Скуби, неизвестно.