Брэд Питт и пёс после крушения — появились первые кадры боевика «Сердце зверя»

В Сети появились первые кадры съёмочного процесса нового фильма Heart of the Beast («Сердце зверя»). Боевик с Брэдом Питтом в главной роли выйдет в зарубежных кинотеатрах 25 сентября.

Лента расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.

Фото: GQ

Фото: GQ

Фото: GQ

Фото: GQ

Фото: GQ

Питт сыграет главную роль — именно их с псом дуэт можно увидеть на фото. Помимо них, в ленте сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор картины «Пчеловод».