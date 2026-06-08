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Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 200 млн рублей

Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 200 млн рублей
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8 июня сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» в России превысили 200 млн рублей. Такого результата картина достигла на пятый день с момента выхода — премьера состоялась 4 июня. Значительная часть сборов приходится на дублированную версию — касса с субтитрами составляет около 5 млн рублей. Хоррор занимает второе место в российских чартах, уступая биографической ленте «Майкл».

Тем временем в мировом прокате фильм заработал свыше $ 200 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. Хоррор также стал самым кассовым фильмом в истории студии А24, обойдя «Марти Великолепного».

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп. Главные роли в ленте сыграли Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»).

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