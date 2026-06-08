Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Операторы связи начали открывать доступ к зарубежным сервисам в России без VPN

Операторы связи начали открывать доступ к зарубежным сервисам в России без VPN
Комментарии

Российские сотовые операторы работают над механизмом, который позволит абонентам открыть зарубежные сервисы без использования средств обхода.

Речь идёт о сайтах, которые не заблокированы в РФ официально, но доступ закрыт по инициативе самих ресурсов: в их число входят Netflix, Spotify, а также нейросети (например, ChatGPT). Например, абоненты «Билайна» уже могут подключить услугу «Статический IP», также над подобной услугой работает T2.

Фото: Чемпионат

Представители Т2 ранее подтвердили, что стремятся минимизировать последствия технических ограничений для пользователей, сохраняя при этом полное соблюдение российского законодательства.

Материалы по теме
Операторы России хотят вернуть доступ к Netflix и популярным нейросетям
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android