Операторы связи начали открывать доступ к зарубежным сервисам в России без VPN

Российские сотовые операторы работают над механизмом, который позволит абонентам открыть зарубежные сервисы без использования средств обхода.

Речь идёт о сайтах, которые не заблокированы в РФ официально, но доступ закрыт по инициативе самих ресурсов: в их число входят Netflix, Spotify, а также нейросети (например, ChatGPT). Например, абоненты «Билайна» уже могут подключить услугу «Статический IP», также над подобной услугой работает T2.

Фото: Чемпионат

Представители Т2 ранее подтвердили, что стремятся минимизировать последствия технических ограничений для пользователей, сохраняя при этом полное соблюдение российского законодательства.