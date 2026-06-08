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В Мордовии делают игру «Командиры Бездорожья» — гонки на грузовиках за 1 млрд рублей

В Мордовии делают игру «Командиры Бездорожья» — гонки на грузовиках за 1 млрд рублей
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Глава Республики Мордовия Артём Здунов в рамках ПМЭФ рассказал о работе над видеоигрой «Командиры Бездорожья» в жанре гонок. Бюджет проекта составил 1 млрд рублей, а выпустить полную версию хотят до конца 2026 года.

Проект реализуется совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) и «Газпром Медиа», над игрой работают специалисты из разных регионов и стран. При этом в Мордовии планируется далее развивать игровое направление:

Проект станет своеобразной презентацией возможностей нашего зарождающегося игрового кластера. Совместно с Мордовским госуниверситетом прорабатываем программы подготовки кадров — от курсов повышения квалификации для преподавателей до профильных модулей для студентов IT-направлений. Нам важно, чтобы молодые таланты не уезжали из региона, а находили здесь возможности для реализации.

Сейчас на VK Play доступен плейтест «Командиров Бездорожья», точная дата полноценного релиза пока неизвестна.

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