Игровой фестиваль Summer Game Fest 2026 установил рекорд шоу — 3,8 млн человек в пике

Издание Streams Charts поделилось статистикой фестиваля Summer Game Fest 2026. По данным издания, игровое шоу поставило абсолютный рекорд по сравнению с показателями прошлого года.

Так, пиковый онлайн SGF 2026 составил 3,86 млн человек — сюда входит аудитория на YouTube, Twitch и Kick. Пользователи суммарно посмотрели 7,94 млн часов, а среднее число зрителей составило 3,53 млн человек. При этом сам ивент ретранслировали сразу 6270 каналов.

Статистика Summer Game Fest 2026 Фото: Stream Charts

Летний игровой фестиваль Summer Game Fest 2026 стартовал 6 июня с большой трансляции будущего видеоигр. После этого в Лос-Анджелесе прошёл офлайн-ивент для журналистов и инфлюэнсеров, а вечером 8 июня состоится конференция с изданием The Game Business об игровой индустрии.