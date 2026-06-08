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Вышел трейлер «Время приключений: Побочные квесты» — премьера 29 июня

Вышел трейлер «Время приключений: Побочные квесты» — премьера 29 июня
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Онлайн-кинотеатр Hulu представил дебютный трейлер мультсериала «Время приключений: Побочные квесты».

Приквел известной истории расскажет о детстве Финна и его первых приключениях с Джейком. Если ничего не изменится, «Время приключений: Побочные квесты» выйдет на Hulu в понедельник, 29 июня.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат онлайн-кинотеатру Hulu.

Оригинальное шоу выходило с 2010 по 2018 год и заняло 10 сезонов. После этого создатели приступили к работе над спин-оффами — например, в прошлом году на HBO вышло шоу «Время приключений: Фионна и Кейк» про альтернативные версии знакомых героев.

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