Папич впервые за 8 лет сам запустил стрим на Twitch — ранее его забанили на YouTube

Известный стример Виталий Arthas Цаль (также известный как Папич) принял решение вернуться на Twitch — к этому решению его подтолкнула блокировка YouTube-канала.

Сегодня, 8 июня, Артас проводит свой первый стрим спустя долгое время: сам стример предположил, что и этот канал вскоре забанят.

Там, наверное, тоже спидранчик бана будет. Я вообще не знаю, как можно там не забаниться, учитывая количество *** опущенных, которые какую-то парашу спамят. Или случайно просто говоришь (дышишь) слово.

Впрочем, пока прогноз не сбылся — спустя почти три часа стрим всё ещё доступен, его смотрит более 17 тыс. человек.

В последний раз Папич стримил на Twitch в 2025 году после того, как ему предложили $ 30 тыс. Сам же он не использовал этот канал с 2019 года — тогда после очередной блокировки он перешёл на YouTube.