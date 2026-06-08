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Четвёртый сезон детективного сериала «Люпен» выйдет на Netflix 23 октября

Четвёртый сезон детективного сериала «Люпен» выйдет на Netflix 23 октября
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Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона сериала «Люпен». Детектив со звездой «1+1» Омаром Си вернётся к зрителям 23 октября.

Четвёртая часть приключений нового «джентльмена-грабителя» Ассана Диопа будет включать в себя восемь серий по 45 минут. Подробности сюжета пока неизвестны.

Сериал берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.

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