Четвёртый сезон детективного сериала «Люпен» выйдет на Netflix 23 октября

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату премьеры четвёртого сезона сериала «Люпен». Детектив со звездой «1+1» Омаром Си вернётся к зрителям 23 октября.

Четвёртая часть приключений нового «джентльмена-грабителя» Ассана Диопа будет включать в себя восемь серий по 45 минут. Подробности сюжета пока неизвестны.

Сериал берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.