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Папича забанили на Twitch спустя три часа стрима

Папича забанили на Twitch спустя три часа стрима
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Стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, получил блокировку на Twitch на семь дней. Бан пришёл в тот же день, когда стример впервые за долгое время самостоятельно запустил трансляцию на платформе.

К возвращению на Twitch Папича подтолкнула блокировка YouTube-канала. Перед началом стрима он предположил, что и на Twitch его быстро забанят.

Прогноз оказался верным — блокировка пришла спустя несколько часов. Цаля забанили на Twitch ещё в мае 2019 года за разжигание ненависти по отношению к группе лиц. Спустя почти шесть лет, в середине марта 2025 года, аккаунт был разблокирован. Тогда за два платных стрима — по Dota 2 и в рамках челленджа от Эвелона — Папич заработал более $ 60 тыс., однако был забанен повторно.

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