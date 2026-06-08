Хью Джекман сыграет пирата Джона Сильвера в фильме «Остров сокровищ» Ридли Скотта

Хью Джекман исполнит роль пирата Джона Сильвера в новой экранизации «Острова сокровищ». Фильм снимет Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и «Бегущего по лезвию».

Сценарий написал автор «Отрочества» Джек Торн, он же выступит исполнительным продюсером. Другие детали проекта пока неизвестны.

Это уже третья экранизация «Острова сокровищ» за последнее время. Сейчас адаптацию пиратской истории в формате мини-сериала готовит Paramount+ (там Сильвера сыграет темнокожий актёр Дэвид Ойелоуо), а в России в первый день 2029 года в прокат выйдет другой фильм с тем же названием — над ним работает сценарист «100 лет тому вперёд».