Российская BetBoom Team прошла в основную стадию мэйджора по Counter-Strike 2

Российская BetBoom Team одолела Monte в матче за выход в третью стадию Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:7 на Nuke, 6:13 на Mirage и 13:8 на Dust2.
Лучшим игроком матча стал Кирилл Magnojez Роднов, который за серию оформил 59 фрагов при 33 смертях с рейтингом 1,44.
Благодаря результату BetBoom Team впервые за историю клуба прошла в топ-16 мэйджора. Дальше российской команде предстоит столкнуться с NAVI, PARIVISION, Vitality и другими топовыми коллективами.
Monte, в свою очередь, падает в сетку 2-2. 9 июня у команды будет последний шанс пройти в основную стадию.