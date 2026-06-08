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Российская BetBoom Team прошла в основную стадию мэйджора по Counter-Strike 2

Российская BetBoom Team прошла в основную стадию мэйджора по Counter-Strike 2
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Российская BetBoom Team одолела Monte в матче за выход в третью стадию Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1 — 13:7 на Nuke, 6:13 на Mirage и 13:8 на Dust2.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
08 июня 2026, понедельник. 17:30 МСК
Monte
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

Лучшим игроком матча стал Кирилл Magnojez Роднов, который за серию оформил 59 фрагов при 33 смертях с рейтингом 1,44.

Благодаря результату BetBoom Team впервые за историю клуба прошла в топ-16 мэйджора. Дальше российской команде предстоит столкнуться с NAVI, PARIVISION, Vitality и другими топовыми коллективами.

Monte, в свою очередь, падает в сетку 2-2. 9 июня у команды будет последний шанс пройти в основную стадию.

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