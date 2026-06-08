Apple представила iOS 27 — новая версия ОС работает даже на iPhone 11

8 июня компания Apple анонсировала iOS 27 — свою новую версию мобильной операционной системы. Она станет доступна в сентябре 2026 года вместе с запуском новой линейки смартфонов.
В Apple заявили, что серьёзно поработали над оптимизацией ОС и сделали упор в доступность. В компании отдельно отметили, что iOS 27 будет работать на тех же устройствах, что и прошлогодняя iOS 26. В список вошли в том числе iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения.
Фото: Apple
На каких iPhone выйдет iOS 27
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее).
Среди важных изменений новой iOS 27 — улучшение работы приложений и их запуска до 70%, возможность регулировать «Прозрачность», а также новые функции мониторинга состояния в приложении «Здоровье».