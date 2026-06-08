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Apple представила iOS 27 — новая версия ОС работает даже на iPhone 11

Apple представила iOS 27 — новая версия ОС работает даже на iPhone 11
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8 июня компания Apple анонсировала iOS 27 — свою новую версию мобильной операционной системы. Она станет доступна в сентябре 2026 года вместе с запуском новой линейки смартфонов.

В Apple заявили, что серьёзно поработали над оптимизацией ОС и сделали упор в доступность. В компании отдельно отметили, что iOS 27 будет работать на тех же устройствах, что и прошлогодняя iOS 26. В список вошли в том числе iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения.

Фото: Apple

На каких iPhone выйдет iOS 27

  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone 17 Air
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее).

Среди важных изменений новой iOS 27 — улучшение работы приложений и их запуска до 70%, возможность регулировать «Прозрачность», а также новые функции мониторинга состояния в приложении «Здоровье».

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