Слава Бустер набрал более 5 млн фолловеров на Twitch — первым из русскоязычных стримеров

Число бесплатных подписчиков (фолловеров) на Twitch-канале стримера Вячеслава buster Леонтьева превысило отметку в 5 млн человек. Юбилей Бустер отметил в прямом эфире во время просмотра матча Team Spirit на мэйджоре по Counter-Strike.

Леонтьев стал первым русскоязычным стримером в истории Twitch, достигшим этой отметки — а всего в мире 5 млн фолловеров смогли набрать только 42 человека (26 из них ведут эфиры на английском).

Бустер также оторвался от других русскоязычных стримеров: у Братишкина 3,7 млн фолловеров, у Некоглая и Эвелона — по 2,5 млн. Вероятно, в ближайшее время повторить это достижение не сможет никто.