Apple представила ИИ-помощника Siri AI — он может создавать картинки и найти место по фото

Компания Apple обновила модель искусственного интеллекта, которую использует на iPhone и других своих устройствах — оно получило название Siri AI по имени голосового ассистента iOS.

Теперь Сири может рисовать картинки по запросу, искать информацию в Сети и распознавать всю информацию на экране. Ваш iPhone сможет найти место по фото, отобрать картинки в галерее по запросу и так далее. Голос стал более «живым», а все чаты в Siri AI теперь сохраняются на всех устройствах.

Фото: Apple

На релизе Siri AI будет доступна только на английском языке.

По сути новая нейросеть совмещает в себе возможности Apple intelligence и Google Gemini, а некоторые функции были анонсированы ранее — тем не менее новая модель ИИ должна быть намного удобнее.