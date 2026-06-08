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Apple представила ИИ-помощника Siri AI — он может создавать картинки и найти место по фото

Apple представила ИИ-помощника Siri AI — он может создавать картинки и найти место по фото
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Компания Apple обновила модель искусственного интеллекта, которую использует на iPhone и других своих устройствах — оно получило название Siri AI по имени голосового ассистента iOS.

Теперь Сири может рисовать картинки по запросу, искать информацию в Сети и распознавать всю информацию на экране. Ваш iPhone сможет найти место по фото, отобрать картинки в галерее по запросу и так далее. Голос стал более «живым», а все чаты в Siri AI теперь сохраняются на всех устройствах.

Фото: Apple

На релизе Siri AI будет доступна только на английском языке.

По сути новая нейросеть совмещает в себе возможности Apple intelligence и Google Gemini, а некоторые функции были анонсированы ранее — тем не менее новая модель ИИ должна быть намного удобнее.

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