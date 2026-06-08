Звезда «Обсессии» Инде Наварретт начала проходить The Last of Us

Актриса Инде Наварретт, получившая популярность после успеха хоррора «Обсессия», удивила своим пристрастием к видеоиграм: до карьеры в кино она стримила игры на Twitch, особенно полюбив серию Call of Duty.

Сегодня она решила вернуться к стримам — девушка решила пройти The Last of Us. Трансляции можно посмотреть на YouTube-канале Инде.

Ранее Наварретт призналась, что её любимым персонажем в детстве был лидер автоботов из «Трансформеров» — Оптимус Прайм. А сборы её последнего фильма «Обсессия» уже более чем в 250 раз превысили бюджет картины: она заработала $ 200 млн при потраченных на неё $ 750 тыс.