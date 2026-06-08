Глава Apple Тим Кук попрощался: он провёл свою последнюю презентацию

Глава Apple Тим Кук закончил презентацию iOS 27 на WWDC прощанием со зрителями, пользователями, разработчиками и партнёрами: для него это была последняя презентация в роли руководителя компании.

В Apple мы всегда ставили себе цель сделать лучшие продукты во всём мире, чтобы улучшить жизни людей. Это всегда была наша движущая сила. Для меня было честью помочь в исполнении этой миссии с командами, чьё творчество, забота и убеждения продолжали помогать в жизни людей.

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Тим Кук ещё будет руководителем Apple до 31 августа 2026 года, а затем его сменит Джон Тернус, который и будет лицом запуска новых iPhone — в этом году, по утечкам, нас ожидает складной iPhone.