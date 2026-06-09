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Вышел комедийный сериал «Элис и Стив» от Софи Гудхарт

Вышел комедийный сериал «Элис и Стив» от Софи Гудхарт
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Сегодня на Hulu вышел комедийный сериал «Элис и Стив». Вышли все шесть эпизодов сразу, то есть ждать новых серий не придётся. Шоураннером выступила Софи Гудхарт, известная по работе над «Половым воспитанием».

Сюжет рассказывает о женщине по имени Элис, лучший друг которой начинает встречаться с её 26-летней дочерью. Героине предстоит сделать всё возможное, чтобы разорвать их отношения и помешать им встречаться.

Главные роли в сериале исполнили Никола Уокер («Вид с моста», «Отстреливая собак», «Четыре свадьбы и одни похороны») и Джемейн Клемент («Реальные упыри», «Чем вы заняты в тени», «Аватар»).

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