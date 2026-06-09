Лиза Кудроу вернётся к своей роли в продолжении «Роми и Мишель на встрече выпускников»
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Лиза Кудроу и Мира Сорвино вернутся (https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/romy-and-michele-sequel-lisa-kudrow-mira-sorvino-hulu-film-1236616266/) к своим ролям в продолжении комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников».
Вместе с ними вновь сыграют Джанин Гарофало, Алан Камминг, Джулия Кэмпбелл и Камрин Мэнхайм.
За сценарий сиквела отвечает Робин Шифф, написавший первую часть. Съёмки фильма уже стартовали, а выйдет он сразу на Hulu и Disney+.
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