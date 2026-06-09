Продажи файтинга Street Fighter 6 достигли 7 млн копий

Тираж файтинга Street Fighter 6 перевалил за 7 млн копий. На это игре потребовалось три года. О 6 млн реализованных копий сообщали в конце ноября 2025 года.
Поздравительный арт
Фото: Capcom
Street Fighter 6 полюбилась геймерам и критикам. В игре представлены три основных игровых режима: Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. Первый содержит локальные и сетевые бои, а также тренировочный и аркадный режимы, в которых геймплей 2D-файтинга схож с предыдущими играми серии. World Tour — это однопользовательский сюжетный режим, а Battle Hub — режим сетевого лобби.
Игра доступна на PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.