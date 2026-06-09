Эмили Блант смотрела документалки про НЛО для съёмок в «Дне разоблачения»

Эмили Блант в интервью рассказала, что для лучшего отыгрыша своего персонажа в «Дне разоблачения» ей пришлось изучать очень много документалок, как люди рассказывают о пришельцах, о том, что видели их в жизни.

У меня просто не было ничего, на что можно было бы опереться. Мне нужно было на чём-то основывать свою героиню, поэтому пришлось смотреть бесконечные документальные фильмы о людях, которые пережили нечто подобное, о реальности того, каково это было для них.

Сюжет «Дня разоблачения» развернётся в наше время. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. В ленте в том числе снялись Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Мировая премьера состоится 19 июня. В России же картину начнут показывать с 25 июня.