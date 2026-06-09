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Джейсон Момоа отказался сниматься в фильме по Helldivers

Джейсон Момоа отказался сниматься в фильме по Helldivers
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Джейсон Момоа должен был исполнить главную роль в фильме по Helldivers, но по неизвестным причинам отказался от роли. Теперь Sony вынуждена искать другого актёра на ведущую роль.

Helldivers вышла в 2015 году на платформы PlayStation и ПК. Игра представляет собой фантастический шутер, который повествует о будущем человечества и большой войне с инопланетной расой жуков. Сиквел серии вышел в 2024 году и за два года его продажи превысили 20 млн копий.

Ранее сообщалось, что режиссёром ленты выступит постановщик четвёртой, пятой, шестой и девятой частей «Форсажа» Джастин Лин. Премьера картины состоится 10 ноября 2027 года.

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