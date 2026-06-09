Режиссёр «Претендентов» Лука Гуаданьино назвал «Топ Ган: Мэверик» очень плохим фильмом
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Лука Гуаданьино, режиссёр «Претендентов» и других картин, рассказал, что ему не понравился фильм «Топ Ган: Мэверик». Постановщик назвал картину «очень плохой».
Гуаданьино подчеркнул, что люди массово пошли на эту ленту в кино, потому что сыграло чувство ностальгии по первой части. По мнению режиссёра, сыграть на ностальгии — универсальный подход, если ты не можешь придумать что-то большее.
«Топ Ган: Мэверик» вышел в 2022 году и собрал почти $ 1,5 млрд. Картина получила очень высокие оценки от критиков и зрителей. Особенно сильно люди хвалили сюжет и возвращение Тома Круза к своей легендарной роли.
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