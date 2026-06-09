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Ари Астер написал приквел фильма ужасов «Реинкарнация», но снимать его пока не будет

Ари Астер написал приквел фильма ужасов «Реинкарнация», но снимать его пока не будет
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У Ари Астера есть готовый черновой вариант сюжета приквела «Реинкарнации». Впрочем, режиссёр пока не планирует снимать картину.

Астер точно когда-нибудь займётся лентой, но не считает, что сейчас для этого подходящее время. Сам Ари отметил, что следит за успехами «Закулисья реальности» и «Обсессии» и рад, что подобные ленты добираются до кинотеатров.

Режиссёр снял «Реинкарнацию» с желанием построить сюжет вокруг травмирующего события в своей семье, но понял, что прямолинейная драматическая версия будет слишком мрачной для широкой аудитории. Поэтому поменял суть истории и добавил в неё больше хоррор-элементов.

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