Ари Астер написал приквел фильма ужасов «Реинкарнация», но снимать его пока не будет

У Ари Астера есть готовый черновой вариант сюжета приквела «Реинкарнации». Впрочем, режиссёр пока не планирует снимать картину.

Астер точно когда-нибудь займётся лентой, но не считает, что сейчас для этого подходящее время. Сам Ари отметил, что следит за успехами «Закулисья реальности» и «Обсессии» и рад, что подобные ленты добираются до кинотеатров.

Режиссёр снял «Реинкарнацию» с желанием построить сюжет вокруг травмирующего события в своей семье, но понял, что прямолинейная драматическая версия будет слишком мрачной для широкой аудитории. Поэтому поменял суть истории и добавил в неё больше хоррор-элементов.