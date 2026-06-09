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Пятый сезон «Мажора» стартует 4 июля — трейлер продолжения

Пятый сезон «Мажора» стартует 4 июля — трейлер продолжения
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«Кинопоиск» опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Мажор». Продолжение картины стартует 4 июля. К своим ролям в новом сезоне вернулись Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Лиза Шакира, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Владимир Селезнёв и Любовь Толкалина.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Жизнь Игоря Соколовского всё сильнее разделяется на тайную и публичную. Вместе с друзьями Мажор создаёт в Сочи подпольное агентство добрых дел «Честные люди», которое противостоит мошенникам и помогает клиентам решить самые запутанные и неоднозначные жизненные ситуации. Однако вскоре Соколовский сам становится жертвой масштабной и очень хитрой аферы.

Кроме того, в пятом сезоне «Мажора» появятся чемпион мира по боксу Николай Валуев, а также нападающий хоккейного клуба «Сочи» Даниил Сероух. Съёмки продолжения «Мажора» прошли в Сочи.

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