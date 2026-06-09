Фильм «Мортал Комбат 2» вышел в онлайне
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Сегодня, 9 июня, фильм «Мортал Комбат 2» вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифре.
По сюжету сиквела чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.
Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром продолжения выступил Саймон Маккуойд — постановщик первой части.
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