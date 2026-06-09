Корейский боевик «Надежда» со звездой «Игры в кальмара» выйдет в России 10 сентября

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» объявила о выходе фильма «Надежда» в России. Корейский фантастический блокбастер доберётся до кинотеатров страны уже 10 сентября в привычном русском дубляже.

Будущая лента расскажет историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром ленты выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»). Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале – 2026, где лента получила смешанные отзывы.