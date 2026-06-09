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EA Sports FC 26 предсказала победу сборной Испании на ЧМ-2026

EA Sports FC 26 предсказала победу сборной Испании на ЧМ-2026
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Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу – 2026, крупнейшее спортивное событие года. В компании Electronic Arts уже подготовились к проведению турнира, добавив в футбольный симулятор EA Sports FC 26 отдельный режим, посвящённый ЧМ-2026.

Кроме того, издатель по традиции решил выяснить, кто же возьмёт заветный Кубок мира. Для этого в EA просимулировали матчи — в поединках сражались боты друг с другом. В этот раз в компании не стали делиться подробностями симуляции, отметив лишь, что победителем турнира станет сборная Испании.

Интересно, что ранее Electronic Arts четыре раза подряд угадывала победителей чемпионатов мира по футболу. В 2022 году в EA предсказали победу Аргентины, в 2018-м поставила на Францию, в 2014-м — на триумф Германии, а в 2010-м — на доминирование Испании.

Мы предсказали победителя ЧМ четыре раза подряд. Теперь мы снова просимулировали матчи. Испания — будущий чемпион?

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире примут участие 48 команд, Россия в их список не вошла.

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