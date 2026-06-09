Игроки запустили голосование за русский перевод Fable

7 июня студия Playground Games открыла предзаказы на Fable — свою новую ролевую игру. Мягкий перезапуск франшизы от авторов Forza Horizon выйдет 23 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series без русского языка, о чём стало известно из страницы Steam.

Спустя несколько дней русскоязычные игроки запустили обсуждение перевода на странице Xbox Player Voice. Они просят Microsoft всё же заняться переводом на русский язык хотя бы в виде субтитров. Сейчас «петиция» собрала более 550 голосов , и они продолжают расти. В своих отзывах геймеры обращают внимание на популярность русского языка в мире и отмечают, что готовы купить максимальное издание Fable, если в игре появится локализация.

Русский язык очень важен и необходим. На нём говорят и знают не только в России, но и во всём СНГ. Русский язык занимает третье место в рейтинге Steam.

Пожалуйста, добавьте в игру русские субтитры. Я куплю максимальное издание, но если в Fable не будет русского перевода, не вижу смысла её покупать.

Пожалуйста, Xbox, добавьте русский перевод в Fable. Аша Шарма, пожалуйста, ты можешь это сделать!

Интересно, что другие крупные релизы Microsoft выйдут на русском языке. Среди них Halo: Campaign Evolved (28 июня), Minecraft Dungeons 2 (29 сентября) и Gears of War: E-Day (6 октября) — все эти проекты переведут в виде субтитров. Также любопытно, что Forza Horizon 6, предыдущая игра Playground Games, добралась до релиза с поддержкой русского языка.