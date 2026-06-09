Вышел трейлер комедийного сериала «Зовите Витю» про экстрасенса-шарлатана

Онлайн-кинотеатр «Кион» представил тизер-трейлер сериала «Зовите Витю». Паранормальный проект стартует уже скоро на стримингах.

Видео доступно во VK-канале «Кион». Права на видео принадлежат «Кион».

Лента расскажет историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, и на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

Главные роли в сериале сыграли Илья Соболев («Волшебный участок»), Александра Бортич («Холоп») и Мария Смольникова («Дочь»). Режиссёром выступил дебютант Денис Тяпичев.