Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 6 — как сыграть бесплатно в июне 2026 в России, карта Cairo Bazaar, новое оружие и другой контент

В Battlefield 6 добавили карту «Каирский Базар», новое оружие и неделю бесплатной игры
Комментарии

9 июня для Battlefield 6 вышло крупное обновление 1.3.2.0. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Так, вместе с выходом обновления в BF6 стартовала вторая половина третьего сезона поддержки. В игру добавили карту «Каирский Базар», ремейк локации из BF3, новое оружие PP-19, событие «Взрывной Заряд» и соло-режим в королевской битве RedSec. Для игры также вышел патч, который исправил баги, улучшил интерфейс и внёс множество других изменений.

Наконец, в Battlefield 6 стартовала неделя бесплатной игры. Геймерам доступны карты Railway to Golmud, Cairo Bazaar, Contaminated и Eastwood в пяти режимах. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта. Чтобы сыграть в пробный доступ, необходимо загрузить клиент королевской битвы Battlefield Redsec — он доступен в российских Steam и EA App.

Материалы по теме
26 главных игр с летних показов — рейтинг
Рейтинг
26 главных игр с летних показов — рейтинг
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android