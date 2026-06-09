Расписание выхода сериала «Я найду тебя» со звездой «Аватара»
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Уже 18 июня состоится премьера сериала «Я найду тебя» («Я тебя отыщу»). Проект выступит экранизацией одноимённого романа Харлана Кобена и расскажет о Дэвиде, которые отбывает пожизненный срок за убийство своего сына. В один момент он узнаёт, что его ребёнок может быть жив. Тогда герой решает совершить побег.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выйдут в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.
Расписание выхода сериала «Я найду тебя»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 июня
|2-я серия
|18 июня
|3-я серия
|18 июня
|4-я серия
|18 июня
|5-я серия
|18 июня
|6-я серия
|18 июня
|7-я серия
|18 июня
|8-я серия
|18 июня
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