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Сериал Я найду тебя/Я тебя отыщу (2026) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Я найду тебя» со звездой «Аватара»
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Уже 18 июня состоится премьера сериала «Я найду тебя» («Я тебя отыщу»). Проект выступит экранизацией одноимённого романа Харлана Кобена и расскажет о Дэвиде, которые отбывает пожизненный срок за убийство своего сына. В один момент он узнаёт, что его ребёнок может быть жив. Тогда герой решает совершить побег.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выйдут в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.

Расписание выхода сериала «Я найду тебя»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 июня
2-я серия18 июня
3-я серия18 июня
4-я серия18 июня
5-я серия18 июня
6-я серия18 июня
7-я серия18 июня
8-я серия18 июня
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