Трейлер фильма «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом — выход 1 июля

Компания Netflix представила большой трейлер фильма «Энола Холмс 3». Продолжение детективной серии выйдет на стриминговом сервисе 1 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Энолы Холмс 3» расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. Действие новой картины развернётся в том числе на островах Мальты, а одной из важных сюжетных линий станет выход замуж главной героини.

Главную роль вновь исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока Холмса вновь воплотит на экране Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») сыграет мать семьи. Суммарно обе предыдущие картины посмотрели около 35 млн человек, что делает «Энолу Холмс» одной из самых популярных франшиз онлайн-кинотеатра.