На iPhone появились ползунки для раздельного управления звука — их добавили в iOS 27

Помимо функций, анонсированных на презентации в понедельник, операционная система iOS 27 получит ещё несколько новых возможностей. Одна из них — управление разными звуками на устройстве.

Теперь пользователи iPhone смогут отдельно настраивать громкость будильника, оповещений, звонков и уведомлений — для каждой категории будет отдельный ползунок громкости.

Фото: 9to5mac

В iOS 27 также появится новый ИИ-ассистент Siri AI: он может рисовать картинки по запросу, искать информацию в Сети и распознавать всю информацию на экране. Ваш iPhone сможет найти место по фото, отобрать картинки в галерее по запросу и так далее. Голос стал более «живым», а все чаты в Siri AI теперь сохраняются на всех устройствах.