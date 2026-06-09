Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На iPhone появились ползунки для раздельного управления звука — их добавили в iOS 27

На iPhone появились ползунки для раздельного управления звука — их добавили в iOS 27
Комментарии

Помимо функций, анонсированных на презентации в понедельник, операционная система iOS 27 получит ещё несколько новых возможностей. Одна из них — управление разными звуками на устройстве.

Теперь пользователи iPhone смогут отдельно настраивать громкость будильника, оповещений, звонков и уведомлений — для каждой категории будет отдельный ползунок громкости.

Фото: 9to5mac

В iOS 27 также появится новый ИИ-ассистент Siri AI: он может рисовать картинки по запросу, искать информацию в Сети и распознавать всю информацию на экране. Ваш iPhone сможет найти место по фото, отобрать картинки в галерее по запросу и так далее. Голос стал более «живым», а все чаты в Siri AI теперь сохраняются на всех устройствах.

Материалы по теме
Все детали iOS 27 для iPhone: Apple пытается создать ИИ-монстра через Siri AI
Все детали iOS 27 для iPhone: Apple пытается создать ИИ-монстра через Siri AI
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android