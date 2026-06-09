Стримеры на Twitch смогут ограничивать число зрителей на своей трансляции

Платформа для прямых трансляций Twitch ввела новую функцию, которая должна помочь стримерам избежать накрутки зрителей со стороны. Партнёры сервиса теперь могут ввести лимит зрителей на своей трансляции.

Предполагается, что стример, подозревающий накрутку, сможет до начала трансляции или в прямом эфире ограничить свой онлайн. Как при достижении лимита на стрим смогут зайти настоящие зрители, не уточняется.

Ранее генеральный директор Twitch Дэн Клэнси заявлял, что Twitch не получает никакой прибыли от ботов на стримах. Он анонсировал новые ограничения, однако на текущий момент количество ботов на трансляциях осталось прежним.