Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер сериала «Суета» про грабителей-неудачников

Вышел тизер сериала «Суета» про грабителей-неудачников
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Суета». Криминальное шоу стартует уже скоро, точную дату выхода авторы назовут позже.

Криминальная комедия расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты.

Главные роли в проекте сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф»), Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Магомед Муртазалиев («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Родин, известный по мини-сериалу «Фейк».

Материалы по теме
Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»
Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android