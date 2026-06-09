Вышел тизер сериала «Суета» про грабителей-неудачников

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Суета». Криминальное шоу стартует уже скоро, точную дату выхода авторы назовут позже.

Криминальная комедия расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска, которые решаются на ограбление инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. Чтобы спасти свои жизни, ребята вынуждены продолжать налёты.

Главные роли в проекте сыграли Саша Фёдоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Доктор Гаф»), Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Магомед Муртазалиев («Мажор в Сочи») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Родин, известный по мини-сериалу «Фейк».