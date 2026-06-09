Roblox могут разблокировать в России — об этом просят Минцифры и Роскомнадзор

Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы снять ограничения с Roblox в России.

По словам представителей ведомств, разработчики гарантировали, что будут соблюдать законы РФ.

Уже в июне этого года компания Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе с дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.

Roblox официально был заблокирован в России в декабре прошлого года. С тех пор создатели платформы приняли ряд мер по ограничению детей от опасного контента.