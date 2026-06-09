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Новое издание Dragon's Dogma 2 выйдет 9 октября — ещё один регион и релиз на Switch 2

Новое издание Dragon's Dogma 2 выйдет 9 октября — ещё один регион и релиз на Switch 2
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В рамках презентации Nintendo Direct стало известно, что Dragon's Dogma 2 выйдет на портативной консоли Switch 2. Релиз состоится 9 октября.

Одновременно с этим Capcom представит новое издание Dragon's Dogma 2 — Dark Arisen. В нём игроки смогут познакомиться с новым регионом: локациями, персонажами, сюжетами, оружием и монстрами, которых не было в оригинальной игре.

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места.

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